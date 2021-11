OTTiLiE [B] + Invités // “Ils s’enjazzent! La Mesón, 5 décembre 2021, Marseille.

La Mesón, le dimanche 5 décembre à 19:30

Concert proposé dans le cadre de la 15ème édition de Jazz sur la Ville. Ils s’enjazzent ! (Jam Session) Carte blanche à OTTiLiE [B] + Karaoké live jazz en fin de soirée / CONCERT EN LES MURS Dimanche 05/12 à La Mesón – 52 Rue Consolat, 13001 Marseille. Billetterie ici : [http://urlr.me/gsH6N](http://urlr.me/gsH6N) ▪️ Ouverture des portes : 19h30 ▪️ Début du concert : 20h30 1er verre offert ! Ils s’enjazzent ! Carte blanche à OTTiLiE [B] avec Martin Mey et Marilou Gérard du Minimum Ensemble, Olivier Koundouno et Tania Margarit + Karaoké live jazz en fin de soirée La soirée débutera par un magnifique solo du violoncelliste Olivier Koundouno, puis se poursuivra par une jam session, avant l’explosion finale : un Karaoké live Jazz digne de ce nom. “Enfin un vieux rêve secret qui se réalise pour moi : chanter lors d’une jam… dans un des clubs les plus stylés de la planète, j’ai nommé La Méson! Tantôt une chanson populaire surprise enjazzée, un morceau du Minimum ensemble swingué ou détourné, une rencontre vocale impromptue, des boucles hypnotiques hachées par un scat’ stupéfiant, un standard de jazz revisité… Pour finir le micro sera tendu vers les amateur.ices de jazz, les audacieux.ses ou les fêtards qui pourront piocher dans un liste de morceaux et seront accompagnés par Tania Margarit au piano et les autres musicien.nes … au culot! On prévoit de projeter les paroles sur les murs, pour les reprendre tous en chœur ce sera mieux que du sang mais tout aussi percutant ! BANG ! Notre destination finale : une manifestation musicale joyeuse et exubérante” OTTiLiE [B]. Découvrir OTTiLiE [B] ▪️ “Cœur” : [http://urlr.me/M8ZQn](http://urlr.me/M8ZQn) ▪️ “3 X TOI” : [http://urlr.me/PgGbB](http://urlr.me/PgGbB) ▪️ “Définitif” : [https://cutt.ly/yR0hwBJ](https://cutt.ly/yR0hwBJ) Découvrir MINIMUM ENSEMBLE ▪️ EXTRAIT : [http://urlr.me/1s8WF](http://urlr.me/1s8WF) Infos pratiques: ▪️ Site web : [http://www.lameson.com](http://www.lameson.com) ▪️ Tarif : 10€ + 3€ (adhésion annuelle) ▪️ Buvette & Restauration avant les concerts aux bons soins de Denise ▪️ Billetterie ici : [http://urlr.me/gsH6N](http://urlr.me/gsH6N)

10€ + adhésion 3€

La Mesón 52 rue Consolat 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-05T19:30:00 2021-12-05T23:30:00