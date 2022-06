Ottilie B • Coeur <3 Le Monfort théâtre Paris Catégories d’évènement: île de France

Ottilie B • Coeur <3 Le Monfort théâtre, 30 juillet 2022, Paris. Du samedi 30 juillet 2022 au dimanche 31 juillet 2022 :

samedi, dimanche

de 20h00 à 21h30

. payant Tarif C De 10 à 20€

Ottilie [B] trace son propre itinéraire, entre incantations jazz, world music et électro, résolument hors des sillons battus. C’est une aventurière du son. Une amazone. Un peu poète, un peu slameuse, Ottilie [B] est surtout une performeuse qui a des fourmis dans les jambes. Elle fait feu de tout bois, taillant dans la musicalité des mots comme une matière vivante, empruntant des sons au monde entier. Avec « CŒUR ≤3 »,en duo avec le violoncelliste Olivier Koundouno, elle continue son exploration sonore, un pied dans les traditions, l’autre dans la modernité. Un concert intime où l’espace scénique devient propice à la rencontre, où fusionnent, autant pour les musiciens que pour le spectateur, des sensations acoustiques et électroniques. Une poésie instinctive et directe, des mots qui viennent du cœur, pour tenter de résoudre une équation : « « aim-être + recevoir = être vivant ? » Distribution Voix, percussions, charango, sensa, machines OTTiLiE [B]Violoncelle, beat, choeurs Olivier KoundounoSon Cyril PèlegrinLumière Laurence Verduci Le Monfort théâtre Parc Georges Brassens, 106 rue Brançion 75015 Paris Contact : https://www.parislete.fr/fr/le-programme/ottilie-b

