Otonaia – ateliers d’écriture, 29 avril 2023, Mauléon-Licharre .

Otonaia – ateliers d’écriture

Tokia Théâtre Mauléon-Licharre Basses-Pyrénées

2023-04-29 – 2023-04-29

Mauléon-Licharre

Basses-Pyrénées

Ateliers d’écriture avec Tokia Théâtre, le Collectif Souletin, la Mission Locale et toute personne à partir de 14 ans.

En premiers auront lieu les ateliers d’écriture en mars et avril et ensuite les ateliers théâtre en mai et juin.

Le spectacle sera joué en juillet et août

+33 6 60 93 91 51

tokia

Mauléon-Licharre

