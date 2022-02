OTHER LIVES + GAÉTAN NONCHALANT L’Astrolabe, 11 mars 2022, Orleans.

L’Astrolabe, le vendredi 11 mars à 20:30

**OTHER LIVES (POP)** Trio composé de Jesse Tabish (piano, guitare, voix), Jonathon Mooney (piano, violon, guitare, percussions, trompette) et Josh Onstott (basse, claviers, percussions, guitare, choeurs), Other Lives, formé en 2009, est propulsé sur le devant de la scène avec l’album Tamer Animals (2011). Les arrangements aux accents cinématographiques et mélodies mélancoliques révèlent alors une aptitude à évoquer des ciels grandioses et de vastes étendues. Un peu comme si l’on retrouvait dans l’ADN du groupe les paysages verdoyants de leur terre natale (Oklahoma). À en croire leur dernier album For Their Love, Other Lives n’a pas cessé de grandir : c’est sans conteste leur plus évocateur, intime et éblouissant. Le groupe y a insufflé ses pensées poétiques, décrivant ainsi les turbulences individuelles et collectives contemporaines. **GAÉTAN NONCHALANT** Il ne peut cacher que chaque minute le bouleverse et il le chante si bien. La musique de Gaétan Nonchalant est conçue comme un antidote aux angoisses du monde contemporain et à la condition humaine. Il chante l’absurdité et la puissance de la vie, au croisement entre Philippe Katerine, Pierre Vassiliu et Louis Chedid. Sincérité et innocence, Gaétan Nonchalant invite à prendre du temps, du recul, afin d’essayer ensemble de toucher le but ultime : être disponible, présent, en vie, en toute modestie.

ABONNÉ ASTRO : 17€ / PRÉVENTE : 22€ / SUR PLACE : 25€

Pop

L’Astrolabe 1 rue Alexandre Avisse, 45000 Orléans Orleans Loiret



