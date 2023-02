OTHELLO L’ARCHIPEL – SALLE GRENAT, 16 février 2023, PERPIGNAN.

OTHELLO L’ARCHIPEL – SALLE GRENAT. Un spectacle à la date du 2023-02-16 à 19:00 (2023-02-15 au ). Tarif : 29.2 à 32.5 euros.

LE THEATRE NATIONAL POPULAIRE (L-R-20-4774) présente ce spectacle. Othello, Maure et général des armées vénitiennes, a épousé secrètement une jeune aristocrate, Desdémone. Roderigo, amoureux de Desdémone, s’en plaint à Iago, le sous-lieutenant d’Othello. Iago accepte de l’aider à récupérer Desdémone, moyennant argent ; mais son mobile est tout autre : Othello vient de promouvoir un autre homme que lui au poste de lieutenant. Emporté par une folie vengeresse, distillant le mensonge comme du venin, Iago ourdit une machination terrible. Aveuglé par la jalousie, ce « monstre aux yeux verts », Othello commettra l’irréparable. Infidélité, trahison, honneur, vengeance et sacrifice embrasent cette pièce baroque qui questionne les pulsions et les aveuglements : jusqu’où peut aller un homme pour en détruire un autre ? Porté entre autres par le magnifique duo d’acteurs formé par Nicolas Bouchaud, interprète assidu de Jean-François Sivadier, et Adama Diop, déjà présent en début de saison dans La Cerisaie, cet Othello laisse pressentir un grand moment de théâtre. Tarifs réduits: Adhérents FNAC, Retraités, demandeurs d’emploi, personnes non imposables.Réservation PMR: 04.78.03.30.00 Adama Diop, Nicolas Bouchaud, Othello, Cyril Bothorel Adama Diop, Nicolas Bouchaud, Othello, Cyril Bothorel

Votre billet est ici

L’ARCHIPEL – SALLE GRENAT PERPIGNAN Av du Général Leclerc Pyrnes-Orientales

LE THEATRE NATIONAL POPULAIRE (L-R-20-4774) présente ce spectacle. Othello, Maure et général des armées vénitiennes, a épousé secrètement une jeune aristocrate, Desdémone. Roderigo, amoureux de Desdémone, s’en plaint à Iago, le sous-lieutenant d’Othello. Iago accepte de l’aider à récupérer Desdémone, moyennant argent ; mais son mobile est tout autre : Othello vient de promouvoir un autre homme que lui au poste de lieutenant. Emporté par une folie vengeresse, distillant le mensonge comme du venin, Iago ourdit une machination terrible. Aveuglé par la jalousie, ce « monstre aux yeux verts », Othello commettra l’irréparable. Infidélité, trahison, honneur, vengeance et sacrifice embrasent cette pièce baroque qui questionne les pulsions et les aveuglements : jusqu’où peut aller un homme pour en détruire un autre ?

Porté entre autres par le magnifique duo d’acteurs formé par Nicolas Bouchaud, interprète assidu de Jean-François Sivadier, et Adama Diop, déjà présent en début de saison dans La Cerisaie, cet Othello laisse pressentir un grand moment de théâtre.

Tarifs réduits: Adhérents FNAC, Retraités, demandeurs d’emploi, personnes non imposables.

Réservation PMR: 04.78.03.30.00.29.2 EUR29.2.

Votre billet est ici