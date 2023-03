Othello (Paris) ODEON-TH.DE L’EUROPE, 22 avril 2023, PARIS.

Othello (Paris) ODEON-TH.DE L’EUROPE. Un spectacle à la date du 2023-04-22 à 20:00 (2023-03-19 au ). Tarif : 44.0 à 44.0 euros.

OTHELLODe William ShakespeareMise en scène Jean-François Sivadier Durée estimée 3hPour raconter la tragédie d’Othello, général en chef de la République vénitienne en guerre avec les Turcs, c’est dans la noirceur du cœur de Iago, son traître compagnon d’armes, que Shakespeare a sans doute trempé sa plume : il n’aurait pu trouver de noir plus intense pour peindre le monde des hommes tel qu’il apparaît ici. Comme dans toutes ses grandes pièces, la question de la vérité, et notamment de celle de l’amour, est centrale.“Êtes-vous solidement marié ?”, demande Iago à Othello dès les premiers instants de la pièce. Dans le doute dévorant où il le plonge, quels signes pourraient être garants de certitude ?Fidèle à la devise inscrite au fronton du théâtre du Globe – le monde entier est un théâtre – Jean-François Sivadier scrute l’étrange emprise qui est au cœur de la pièce au prisme du jeu d’acteur : Iago est-il un metteur en scène implacable pour qui la réalité n’est faite que de signes réversibles ? Ou celui qui initie aux ambiguïtés du monde un héros qui croit trop à son rôle ?Jean-François Sivadier a développé dans un dialogue au long cours avec Nicolas Bouchaud – interprète dans presque tous ses spectacles et ici de Iago – et Véronique Timsit, dramaturge, un théâtre à l’écoute de la langue et enraciné dans la présence de l’acteur. Et c’est à Adama Diop, que l’on a vu à l’Odéon dans La Cerisaie et Macbeth, qu’il a confié le rôle d’Othello – un personnage dont le tragique traverse les siècles jusqu’à nous.Réservation PMR : 01 44 85 40 00Accès handicap rue Corneille derrière le théâtre Othello (mise en scène Jean-François Sivadier) Othello (mise en scène Jean-François Sivadier)

ODEON-TH.DE L’EUROPE PARIS Place de l’Odéon Paris

Réservation PMR : 01 44 85 40 00

Accès handicap rue Corneille derrière le théâtre

