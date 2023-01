Othello de W. Shakespeare Langon Langon OT Sauternes Graves Landes Girondines Langon Catégories d’Évènement: Gironde

Gironde Langon 20 20 EUR Le service culturel de la ville de Langon vous emmène en bus découvrir un grand classique dans la salle Vitez du TNBA à Bordeaux. Nous vous proposons une immersion totale dans l’univers shakespearien en découvrant la dernière mise en scène de Jean-François Sivadier sur le majestueux plateau de la salle Vitez du TnBA.

D'aventures guerrières en tempêtes, de mariage secret en noces sanglantes, de l'Afrique à Chypre en passant par Venise, le voyage d'Othello est aussi un périple à l'intérieur d'un cœur à vif. Départ en bus depuis Langon à 17h30 / retour vers 23h

+33 5 56 63 14 45 Centre Culturel les Carmes

