Othe Armance Festival Aix-Villemaur-Pâlis, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Aix-Villemaur-Pâlis.

Othe Armance Festival 2021-07-16 18:00:00 – 2021-07-17

Aix-Villemaur-Pâlis Aube

100 Eur Vendredi 16 et samedi 17 juillet : AIX EN OTHE – Othe Armance Festival, au parc des Fontaines. Ouverture du site à 18h, début des concerts à 20h.

2 jours de concerts à Aix-en-Othe avec le meilleur des musiques actuelles, autour d’artistes émergents et de quelques notoriétés nationales. Deux maîtres mots… Convivialités et découvertes ! Le « Festival itinérant » de mi-août à fin septembre propose une vingtaine de concerts dans les communes auboises et icaunaises, une belle manière de prolonger les vacances… des soirées automnales à ne pas manquer ! Participer au Festival en Othe, c’est aussi découvrir un territoire rural, riche de son histoire et de son patrimoine. Chaque soir, toute l’équipe du festival » se mettra en 4 » pour vous accueillir et faire de ces soirées des moments inoubliables.

Contact : +33 (0)3 25 42 70 63 (administration) – +33 (0)3 25 42 70 60 (billetterie) – administration@festivalenothe.org – www.festivalenothe.net

PROGRAMME 2021 :

VENDREDI 16 JUILLET :

– LADANIVA – [World Folk – Arménie/France]

Résolument dansant, le groupe marie des touches fraîches de folk arménien avec des mélodies et rythmes traditionnels d’ailleurs (maloya, reggae, balkaniques, africains, arabes…) pour créer une musique moderne et dynamique tout en étant emprunte d’histoire et de tradition.

– DEMI PORTION – [Rap]

Quel artiste peut se targuer d’avoir collaboré à la fois avec IAM, Oxmo Puccino, Kery James, Fabe, la Fonky Family ou encore Disiz ? DEMI PORTION fait sans cesse le pont entre la nouvelle et l’ancienne génération, par sa générosité et sa bienveillance, il partage son amour du hip-hop au travers ses réseaux sociaux et son Demi-festival qui affiche complet chaque année ! Admiré pour sa plume légère et guidée par son vécu, l’enfant de Sète ne cesse de nous prouver que son rap « fait maison » comme il le revendique, fait de lui un des artistes les plus talentueux de la scène Hip Hop française.

– HK – [Musiques populaires et textes engagés]

Kaddour Haddadi dit « HK » est un chanteur connu pour ses musiques dansantes et ses textes engagés notamment avec On lâche rien, citoyen du monde, ce soir nous irons au bal, rallumeurs d’étoiles, sans haine, et sans oublier « DANSER ENCORE », un hymne reprit cette année dans toute l’Europe, chanté en plusieurs langues et scandé dans toutes les villes de France. Evoluant dans un registre métissé avec des mélodies nomades, des rythmes dansant de world aux accents chtis, occitans, créoles, bretons ou encore berbères, ce nouveau spectacle nous invitera à danser et à partager dans la joie !

– LA P’TITE FUMÉE – [Électro, techno, trance et musique tribale]

Grâce à un savant mélange festif de techno, trance et musique tribale, La P’tite Fumée est devenue en quelques années l’un des groupes incontournables de la scène live française. Sa spécialité ? Clôturer les festivals avec une énergie débordante et une folie contagieuse ! Dans ce show explosif, unique en son genre, la vibration du didgeridoo, les harmonies de la guitare classique et la flûte traversière accompagnent un puissant trio percu/basse/batterie pour créer une atmosphère bouillante qui ne laissera personne indifférent.

SAMEDI 17 JUILLET :

– HERVÉ – [Chanson, électro]

Une pop éloquente et ultraréaliste, une poésie brute… HERVÉ bouscule la chanson française avec des beats entêtants et des interprétations remarquables qui lui auront valu d’être récompensé du prix « révélation masculine » aux victoires de la musique 2021. Son premier album Hyper, enivrant et solaire, mêle habilement l’héritage de Bashung et Christophe à la musique électronique.

– TERRENOIRE – [Electro pop]

Terrenoire est un duo. Deux frères, Raphaël et Théo Herrerias. Encore inconnus au début du Printemps, ils ont présenté un premier titre, Le Silence, clippé par leur soin. On les a découverts en live au Printemps de Bourges, puis aux Inrocks Lab, ou Rock en Seine. Avec « jusqu’à mon dernier souffle », Terrenoire fera vibrer la France, rappelez-vous de cette publicité touchante et pleine d’émotion pour les soignants…

– LES INNOCENTS – [Folk rock]

Plus de 30 ans de carrière, 4 victoires de la musique, 1 bus d’acier, des chansons qui sont aujourd’hui considérées pour certaines comme plus belles chansons de l’histoire de la chanson française avec notamment : « Un homme extraordinaire », « L’autre Finistère »… Evoluant depuis toujours dans un registre folk rock, J-P Nataf et J-C Urbain ont retravaillé un album en 2019 et viendront pour l’occasion nous faire revivre les 3 décennies de leur carrière avec simplicité et toujours autant de générositié.

– RAKOON – [Électro dub instrumental]

Vous n’aurez nul mal à adopter cette créature spéciale ! Derrière ce raton laveur, « Rakoon », se cache un grand producteur de musiques électroniques hybrides, avide de rythmiques trance / dub, de guitares rock, de vibes psychédéliques teintées de world music et de pop. Véritable témoin de ses déambulations humaines et sonores, ce curieux animal à l’instinct scénique affuté, les oreilles toujours en alerte, délivrera une musique emplie de folie et de démesure.

TARIFS :

Gratuit pour les – 12 ans

Pass vendredi : tarif pré-vente : 20 € – tarif plein : 24 €

Pass samedi : tarif pré-vente : 24 € – tarif plein : 28 €

Pass 2 jours : 35 €

Pass 3 jours (2 jours Aix + concert Saint Florentin) : 44 €

Pass saison 2021 (2 jours Aix + concert Saint Florentin + Festi’coccinelle + festival itinérant) : 100 €

administration@festivalenothe.org https://www.festivalenothe.net/

Vendredi 16 et samedi 17 juillet : AIX EN OTHE – Othe Armance Festival, au parc des Fontaines. Ouverture du site à 18h, début des concerts à 20h.

2 jours de concerts à Aix-en-Othe avec le meilleur des musiques actuelles, autour d’artistes émergents et de quelques notoriétés nationales. Deux maîtres mots… Convivialités et découvertes ! Le « Festival itinérant » de mi-août à fin septembre propose une vingtaine de concerts dans les communes auboises et icaunaises, une belle manière de prolonger les vacances… des soirées automnales à ne pas manquer ! Participer au Festival en Othe, c’est aussi découvrir un territoire rural, riche de son histoire et de son patrimoine. Chaque soir, toute l’équipe du festival » se mettra en 4 » pour vous accueillir et faire de ces soirées des moments inoubliables.

Contact : +33 (0)3 25 42 70 63 (administration) – +33 (0)3 25 42 70 60 (billetterie) – administration@festivalenothe.org – www.festivalenothe.net

PROGRAMME 2021 :

VENDREDI 16 JUILLET :

– LADANIVA – [World Folk – Arménie/France]

Résolument dansant, le groupe marie des touches fraîches de folk arménien avec des mélodies et rythmes traditionnels d’ailleurs (maloya, reggae, balkaniques, africains, arabes…) pour créer une musique moderne et dynamique tout en étant emprunte d’histoire et de tradition.

– DEMI PORTION – [Rap]

Quel artiste peut se targuer d’avoir collaboré à la fois avec IAM, Oxmo Puccino, Kery James, Fabe, la Fonky Family ou encore Disiz ? DEMI PORTION fait sans cesse le pont entre la nouvelle et l’ancienne génération, par sa générosité et sa bienveillance, il partage son amour du hip-hop au travers ses réseaux sociaux et son Demi-festival qui affiche complet chaque année ! Admiré pour sa plume légère et guidée par son vécu, l’enfant de Sète ne cesse de nous prouver que son rap « fait maison » comme il le revendique, fait de lui un des artistes les plus talentueux de la scène Hip Hop française.

– HK – [Musiques populaires et textes engagés]

Kaddour Haddadi dit « HK » est un chanteur connu pour ses musiques dansantes et ses textes engagés notamment avec On lâche rien, citoyen du monde, ce soir nous irons au bal, rallumeurs d’étoiles, sans haine, et sans oublier « DANSER ENCORE », un hymne reprit cette année dans toute l’Europe, chanté en plusieurs langues et scandé dans toutes les villes de France. Evoluant dans un registre métissé avec des mélodies nomades, des rythmes dansant de world aux accents chtis, occitans, créoles, bretons ou encore berbères, ce nouveau spectacle nous invitera à danser et à partager dans la joie !

– LA P’TITE FUMÉE – [Électro, techno, trance et musique tribale]

Grâce à un savant mélange festif de techno, trance et musique tribale, La P’tite Fumée est devenue en quelques années l’un des groupes incontournables de la scène live française. Sa spécialité ? Clôturer les festivals avec une énergie débordante et une folie contagieuse ! Dans ce show explosif, unique en son genre, la vibration du didgeridoo, les harmonies de la guitare classique et la flûte traversière accompagnent un puissant trio percu/basse/batterie pour créer une atmosphère bouillante qui ne laissera personne indifférent.

SAMEDI 17 JUILLET :

– HERVÉ – [Chanson, électro]

Une pop éloquente et ultraréaliste, une poésie brute… HERVÉ bouscule la chanson française avec des beats entêtants et des interprétations remarquables qui lui auront valu d’être récompensé du prix « révélation masculine » aux victoires de la musique 2021. Son premier album Hyper, enivrant et solaire, mêle habilement l’héritage de Bashung et Christophe à la musique électronique.

– TERRENOIRE – [Electro pop]

Terrenoire est un duo. Deux frères, Raphaël et Théo Herrerias. Encore inconnus au début du Printemps, ils ont présenté un premier titre, Le Silence, clippé par leur soin. On les a découverts en live au Printemps de Bourges, puis aux Inrocks Lab, ou Rock en Seine. Avec « jusqu’à mon dernier souffle », Terrenoire fera vibrer la France, rappelez-vous de cette publicité touchante et pleine d’émotion pour les soignants…

– LES INNOCENTS – [Folk rock]

Plus de 30 ans de carrière, 4 victoires de la musique, 1 bus d’acier, des chansons qui sont aujourd’hui considérées pour certaines comme plus belles chansons de l’histoire de la chanson française avec notamment : « Un homme extraordinaire », « L’autre Finistère »… Evoluant depuis toujours dans un registre folk rock, J-P Nataf et J-C Urbain ont retravaillé un album en 2019 et viendront pour l’occasion nous faire revivre les 3 décennies de leur carrière avec simplicité et toujours autant de générositié.

– RAKOON – [Électro dub instrumental]

Vous n’aurez nul mal à adopter cette créature spéciale ! Derrière ce raton laveur, « Rakoon », se cache un grand producteur de musiques électroniques hybrides, avide de rythmiques trance / dub, de guitares rock, de vibes psychédéliques teintées de world music et de pop. Véritable témoin de ses déambulations humaines et sonores, ce curieux animal à l’instinct scénique affuté, les oreilles toujours en alerte, délivrera une musique emplie de folie et de démesure.

TARIFS :

Gratuit pour les – 12 ans

Pass vendredi : tarif pré-vente : 20 € – tarif plein : 24 €

Pass samedi : tarif pré-vente : 24 € – tarif plein : 28 €

Pass 2 jours : 35 €

Pass 3 jours (2 jours Aix + concert Saint Florentin) : 44 €

Pass saison 2021 (2 jours Aix + concert Saint Florentin + Festi’coccinelle + festival itinérant) : 100 €

Christelle Gault

dernière mise à jour : 2021-06-17 par