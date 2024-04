OtGO exposé au Muséum Muséum d’Histoire Naturelle Nantes, mercredi 3 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-03 10:00 – 18:00

Gratuit : oui Tous les âges

Du 20 mars au 5 mai 2024 Dans le cadre de l’exposition “Contes sur l’infini” à retrouver au Musée d’Histoire du Château des Ducs de Bretagne, l’artiste peintre mongol OtGO expose son oeuvre « Le dernier souper. Triptyque #1 » à l’accueil du Muséum. Le travail artistique d’OtGO est marqué par une double influence : les étendues infinies de la steppe mongole et la tradition de la peinture miniature. Suite à son installation à Berlin, il a pu donner une autre ampleur à son oeuvre par l’usage de nouveaux formats, couleurs et motifs. Aujourd’hui, ses peintures témoignent d’une profonde empathie entre l’homme et une nature intemporelle et d’une recherche d’harmonie, dans laquelle la préservation des ressources naturelles est essentielle. « Ce souper peut être le dernier, aussi bien pour le genre humain, que pour les singes attablés, eux qui sont les symboles de l’origine des humains sur Terre. Dans un monde qui se veut de plus en plus contrôlé, l’épisode du Corona virus nous révèle que nous ne sommes les maîtres que de notre cœur. Voilà notre héritage et l’objet de notre salut. La nature nous alarme, mais nous restons silencieux, aveugles, muets. Après tout, il est impossible de réveiller quelqu’un qui fait semblant de dormir. Mais qui sait, l’espoir fait vivre. » Maryna Magnin

Muséum d’Histoire Naturelle Centre Ville Nantes 44000

02 40 41 55 00 https://museum.nantesmetropole.fr museum-sciences@nantesmetropole.fr