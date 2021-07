Paris Résidence Procession Paris OTETO Résidence Procession Paris Catégorie d’évènement: Paris

Du 28 au 29 juillet 2021

mercredi de 18h30 à 19h05

et jeudi de 18h30 à 19h05

gratuit

Dans le cadre de l'HyperFestival deux circassiens et un musicien nous emmène dans l'univers de l'exile au travers d'une interprétation de la Saudade « Saudade » est un mot portugais tenu comme intraduisible, mais si on essaye de l'expliquer, c'est un sentiment en quelque sorte lié au manque, à la nostalgie, à l'absence d'un lieu ou de quelqu'un, mais surtout lié à l'espoir joyeux d'une rencontre. Comment représenter l'absence dans une discipline artistique qui, au départ, ne peut exister qu'avec la présence de l'autre?

Résidence Procession 33-37 rue Paul Barruel Paris 75015

Contact :Association ASIN – NA ESQUINA abasedoteto@gmail.com https://abasedoteto.wixsite.com/abasedotetodesaba/copy-of-oteto

