La Gironde en Bord’eaux 29 juillet – 4 août Otellia Auberge de jeunesse

Le séjour été se déroulera entre le 29 juillet et le 4 août 2023 dans le sud ouest de la France plus précisément à 13 km de Bordeaux dans la localité de Blanquefort.

Le départ de Nevers est prévu le 31 juillet à 9h00 pour une arrivée estimée à 18h sur l’auberge de jeunesse Otellia (Ecolabel Européen en 2014 gage de la qualité des produits et services plus respectueux de l’environnement.)

Ce séjour permettra aux jeunes participants de découvrir la Gironde et notamment Bordeaux mais aussi et surtout la côte atlantique afin de profiter des joies du soleil et de la plage.

Lacanau plage, visite de Bordeaux, le Bassin d’Arcachon, de la réalité virtuelle,…, coucher de soleil sur la dune du Pilat sont au programme.

Ce séjour aura aussi comme vocation une revue des bases scolaires afin de préparer au mieux la rentrée scolaire.

Le programme de révision sera préparé en amont avec la participation d’un membre de l’éducation nationnale ainsi qu’un ludotécaire diplômé pour ce qui concerne les jeux à haute valeur éducative.

