La Nuit des bibliothèques 2022 OT VDD, 14 octobre 2022, Wambrechies. La Nuit des bibliothèques 2022 14 – 16 octobre OT VDD Du vendredi 14 au dimanche 16 octobre. OT VDD 21 place du général de Gaulle WAMBRECHIES Wambrechies 59118 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://asuivre.lillemetropole.fr/accueil/agenda »}] L’édition 2022 des Nuits des bibliothèques aura pour thème « Grandeur nature » qui abordera la nature, l’environnement et le développement durable avec une belle programmation étalée du vendredi 14 au dimanche 16 octobre, pour une meilleure répartition du public. Temps forts le samedi 15 octobre dans toutes les bibliothèques ! Chaque année, les bibliothèques rivalisent d’imagination pour vous faire découvrir leurs collections et services, de façon ludique et conviviale. Animations pour tous et pour la plupart gratuites. Les Nuits des bibliothèques sont une belle occasion de mettre en avant la nature et le développement durable ! Il y en aura pour tous les âges et tous les goûts. Poussez la porte de votre bibliothèque et laissez-vous surprendre ! Programme : https://asuivre.lillemetropole.fr/accueil/agenda

