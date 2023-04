La Cigogne blanche des marais de Janville OT Val ès dunes et Groupe Ornithologique Normand JANVILLE Catégorie d’évènement: Janville

La Cigogne blanche des marais de Janville OT Val ès dunes et Groupe Ornithologique Normand, 22 juillet 2023, JANVILLE. La Cigogne blanche des marais de Janville Samedi 22 juillet, 16h00 OT Val ès dunes et Groupe Ornithologique Normand Gratuit OT Val ès dunes et Groupe Ornithologique Normand JANVILLE JANVILLE 02 31 85 38 82 [{« type »: « link », « value »: « https://otvalesdunes.net »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-22T16:00:00+02:00 – 2023-07-22T19:00:00+02:00

2023-07-22T16:00:00+02:00 – 2023-07-22T19:00:00+02:00 OT Val ès dunes

Détails Catégorie d’évènement: Janville Autres Lieu OT Val ès dunes et Groupe Ornithologique Normand Adresse JANVILLE Ville JANVILLE Lieu Ville OT Val ès dunes et Groupe Ornithologique Normand JANVILLE

OT Val ès dunes et Groupe Ornithologique Normand JANVILLE https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/janville/

La Cigogne blanche des marais de Janville OT Val ès dunes et Groupe Ornithologique Normand 2023-07-22 was last modified: by La Cigogne blanche des marais de Janville OT Val ès dunes et Groupe Ornithologique Normand OT Val ès dunes et Groupe Ornithologique Normand 22 juillet 2023 JANVILLE OT Val ès dunes et Groupe Ornithologique Normand JANVILLE

JANVILLE