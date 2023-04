Balade en kayak, la fin de journée en beauté OT Isigny-Omaha et l’Association Mycologique du Cotentin MONTFIQUET Catégorie d’Évènement: Montfiquet Balade en kayak, la fin de journée en beauté OT Isigny-Omaha et l’Association Mycologique du Cotentin, 13 juillet 2023, MONTFIQUET. Balade en kayak, la fin de journée en beauté 13 juillet – 31 août, les jeudis OT Isigny-Omaha et l’Association Mycologique du Cotentin Tarif de base 15,00 à partir de 8 ans En fin de journée, venez profitez d’une découverte originale des marais de l’Elle, à bord d’un kayak, moment de la journée où la nature se dévoile encore plus. Profitez en famille ou entre amis de la quiétude des marais de l’Elle en début de soirée. Vous pourrez y observer oiseaux, petits mammifères et autre animaux de ce milieu humide. OT Isigny-Omaha et l’Association Mycologique du Cotentin MONTFIQUET MONTFIQUET 02 31 21 46 00 https://isigny-omaha-tourisme.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

