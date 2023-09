Visite en 3D de l’Abbaye de Corbie – Visite en famille OT du Val de Somme Corbie Catégories d’Évènement: Corbie

Somme Visite en 3D de l’Abbaye de Corbie – Visite en famille OT du Val de Somme Corbie, 14 octobre 2023, Corbie. Visite en 3D de l’Abbaye de Corbie – Visite en famille Samedi 14 octobre, 14h30 OT du Val de Somme Avec enfants Rdv à l’office de tourisme – sans réservation – durée : 1h

À la suite de la Révolution Française, la prestigieuse abbaye de Corbie est morcelée pour être vendue au prix de la pierre. Si aujourd’hui les traces du passé religieux de la ville se font rare, la visite 3D permet d’appréhender l’organisation de l’abbaye dans le Corbie du XVIIIe siècle.

Visite à destination des parents et des enfants. OT du Val de Somme 28 place de la république, 80800 Corbie 80800 Somme 03 22 96 95 76

