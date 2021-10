Paris La Petite Halle île de France, Paris Oswèla La Petite Halle Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Oswèla La Petite Halle, 28 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 28 octobre 2021

de 21h à 0h

gratuit

Oswèla c’est la rencontre entre 5 “Space Dancestrumentists” Musicien.nes/Danseur.ses s’exprimant autant avec leurs instruments que leur corps. Passionné.es de jazz, hip hop, house et musique afrocaribéenne, ils délivreront un univers, à l’image de leurs influences: une musique qui groove et une danse virtuose, un voyage spatio-temporel dans la culture underground… Rickysoul The C3PO : basse Fenyan : Clavier Mab’ish : Clavier Clemantine Cesaire : Flûte / percussions Raza: saxophone / batterie Entrée libre Pass sanitaire requis Concerts -> Jazz La Petite Halle 211 Avenue Jean Jaurès Paris 75019 Contact :La Petite Halle 0982259181 bastien@lapetitehalle.com https://www.facebook.com/events/559723955360401/ Concerts -> Jazz Musique

Date complète :

2021-10-28T21:00:00+02:00_2021-10-29T00:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu La Petite Halle Adresse 211 Avenue Jean Jaurès Ville Paris lieuville La Petite Halle Paris