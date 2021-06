Abbeville Archives et bibliothèque patrimoniale Abbeville, Somme OSWALD MACQUERON de Condé-Folie à Cayeux-sur-Mer. Un aquarelliste du XIXe siècle sur notre territoire Archives et bibliothèque patrimoniale Abbeville Catégories d’évènement: Abbeville

Somme

OSWALD MACQUERON de Condé-Folie à Cayeux-sur-Mer. Un aquarelliste du XIXe siècle sur notre territoire Archives et bibliothèque patrimoniale, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Abbeville. OSWALD MACQUERON de Condé-Folie à Cayeux-sur-Mer. Un aquarelliste du XIXe siècle sur notre territoire

du vendredi 9 juillet au dimanche 19 septembre à Archives et bibliothèque patrimoniale

Les Archives et Bibliothèque patrimoniale d’Abbeville présentent un panorama des 43 communes formant aujourd’hui la Communauté d’agglomération Baie de Somme à travers la collection d’aquarelles d’Oswald Macqueron conservée dans leurs fonds. Oswald Macqueron (1822-1899), artiste et érudit abbevillois, a parcouru à pied le département de la Somme pendant près de 50 ans, à la recherche d’un édifice, d’un monument, d’une curiosité en passe de disparaître qu’il pourrait croquer. Il a ainsi représenté à l’aquarelle ou au crayon églises, maisons, châteaux, pierres sculptées, arbres célèbres, gares, usines, etc. Son fils Henri Macqueron (1851-1936) contribuera à augmenter l’oeuvre de son père de très nombreux documents iconographiques(estampes, dessins, photographies, plans). Cette considérable collection, forte de 15.000 planches, donnée à la Bibliothèque municipale d’Abbeville en 1937 par la famille Macqueron, est un témoignage d’un intérêt documentaire local etrégional exceptionnel. **Jardin de l’hôtel d’Emonville, 26 place Clemenceau – Abbeville** Horaires d’ouverture : tous les jours de 7 h 30 – 20 h Tarif : gratuit ### Vernissage Samedi 10 juillet à 11 h ### AUTOUR DE L’EXPOSITION **Visites commentées** 22 juillet, 5, 19 et 26 août à 10 h 30 Tarif : 4 € / adulte – Rendez-vous sur le perron des Archives et Bibliothèque patrimoniale – Durée : 1 h Renseignements et réservation obligatoire : Service des publics, 03 22 20 29 69 **Visites-ateliers** 28 juillet / 10 h 00 – 11 h 30 / Initiation à l’aquarelle / 5-11 ans Les enfants vont découvrir la collection Oswald Macqueron et plonger dans l’univers de l’hôtel d’Emonville et de son jardin pour s’initier à la peinture aquarelle. Tarif : 5€ / enfant de 5 à 11 ans – Rendez-vous sur le perron des Archives et Bibliothèque patrimoniale – Durée : 1 h 30 – Renseignements et réservation obligatoire au Service des publics, 03 22 20 29 69 4 août / 10 h 00 – 11 h 30 / Carnet de voyage / 12-16 ans Les enfants vont découvrir l’exposition et s’initier à l’art de réaliser un carnet devoyage aquarellé. Tarif : 5€ / jeune de 12 à 16 ans – Rendez-vous sur le perron des Archives et Bibliothèque patrimoniale – Durée : 1 h 30 – Renseignements et réservation obligatoire au Service des publics, 03 22 20 29 69 Visuel : Abbeville, maison de M. Macqueron, petite rue de Thuison, dépendance de l’ancien couvent desChartreux – Aquarelle d’Oswald Macqueron, 1856 (coll.Oswald Macqueron, Archives et Bibliothèque patrimonialed’Abbeville)

Gratuit

Exposition temporaire du du 9 juillet au 19 septembre 2021 Archives et bibliothèque patrimoniale 26 place Clemenceau Abbeville Abbeville Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-09T07:30:00 2021-07-09T20:00:00;2021-07-10T07:30:00 2021-07-10T20:00:00;2021-07-11T07:30:00 2021-07-11T20:00:00;2021-07-12T07:30:00 2021-07-12T20:00:00;2021-07-13T07:30:00 2021-07-13T20:00:00;2021-07-14T07:30:00 2021-07-14T20:00:00;2021-07-15T07:30:00 2021-07-15T20:00:00;2021-07-16T07:30:00 2021-07-16T20:00:00;2021-07-17T07:30:00 2021-07-17T20:00:00;2021-07-18T07:30:00 2021-07-18T08:00:00;2021-07-19T07:30:00 2021-07-19T20:00:00;2021-07-20T07:30:00 2021-07-20T20:00:00;2021-07-21T07:30:00 2021-07-21T20:00:00;2021-07-22T07:30:00 2021-07-22T20:00:00;2021-07-23T07:30:00 2021-07-23T20:00:00;2021-07-24T07:30:00 2021-07-24T20:00:00;2021-07-25T07:30:00 2021-07-25T08:00:00;2021-07-26T07:30:00 2021-07-26T20:00:00;2021-07-27T07:30:00 2021-07-27T20:00:00;2021-07-28T07:30:00 2021-07-28T20:00:00;2021-07-29T07:30:00 2021-07-29T20:00:00;2021-07-30T07:30:00 2021-07-30T20:00:00;2021-07-31T07:30:00 2021-07-31T20:00:00;2021-08-01T07:30:00 2021-08-01T08:00:00;2021-08-02T07:30:00 2021-08-02T20:00:00;2021-08-03T07:30:00 2021-08-03T20:00:00;2021-08-04T07:30:00 2021-08-04T20:00:00;2021-08-05T07:30:00 2021-08-05T20:00:00;2021-08-06T07:30:00 2021-08-06T20:00:00;2021-08-07T07:30:00 2021-08-07T20:00:00;2021-08-08T07:30:00 2021-08-08T08:00:00;2021-08-09T07:30:00 2021-08-09T20:00:00;2021-08-10T07:30:00 2021-08-10T20:00:00;2021-08-11T07:30:00 2021-08-11T20:00:00;2021-08-12T07:30:00 2021-08-12T20:00:00;2021-08-13T07:30:00 2021-08-13T20:00:00;2021-08-14T07:30:00 2021-08-14T20:00:00;2021-08-15T07:30:00 2021-08-15T08:00:00;2021-08-16T07:30:00 2021-08-16T20:00:00;2021-08-17T07:30:00 2021-08-17T20:00:00;2021-08-18T07:30:00 2021-08-18T20:00:00;2021-08-19T07:30:00 2021-08-19T20:00:00;2021-08-20T07:30:00 2021-08-20T20:00:00;2021-08-21T07:30:00 2021-08-21T20:00:00;2021-08-22T07:30:00 2021-08-22T08:00:00;2021-08-23T07:30:00 2021-08-23T20:00:00;2021-08-24T07:30:00 2021-08-24T20:00:00;2021-08-25T07:30:00 2021-08-25T20:00:00;2021-08-26T07:30:00 2021-08-26T20:00:00;2021-08-27T07:30:00 2021-08-27T20:00:00;2021-08-28T07:30:00 2021-08-28T20:00:00;2021-08-29T07:30:00 2021-08-29T08:00:00;2021-08-30T07:30:00 2021-08-30T20:00:00;2021-08-31T07:30:00 2021-08-31T20:00:00;2021-09-01T07:30:00 2021-09-01T20:00:00;2021-09-02T07:30:00 2021-09-02T20:00:00;2021-09-03T07:30:00 2021-09-03T20:00:00;2021-09-04T07:30:00 2021-09-04T20:00:00;2021-09-05T07:30:00 2021-09-05T08:00:00;2021-09-06T07:30:00 2021-09-06T20:00:00;2021-09-07T07:30:00 2021-09-07T20:00:00;2021-09-08T07:30:00 2021-09-08T20:00:00;2021-09-09T07:30:00 2021-09-09T20:00:00;2021-09-10T07:30:00 2021-09-10T20:00:00;2021-09-11T07:30:00 2021-09-11T20:00:00;2021-09-12T07:30:00 2021-09-12T08:00:00;2021-09-13T07:30:00 2021-09-13T20:00:00;2021-09-14T07:30:00 2021-09-14T20:00:00;2021-09-15T07:30:00 2021-09-15T20:00:00;2021-09-16T07:30:00 2021-09-16T20:00:00;2021-09-17T07:30:00 2021-09-17T20:00:00;2021-09-18T07:30:00 2021-09-18T20:00:00;2021-09-19T07:30:00 2021-09-19T08:00:00

Détails Catégories d’évènement: Abbeville, Somme Étiquettes évènement : Autres Lieu Archives et bibliothèque patrimoniale Adresse 26 place Clemenceau Abbeville Ville Abbeville lieuville Archives et bibliothèque patrimoniale Abbeville