Venez apprendre à retoucher vos vêtements Ostwald Ostwald Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Ostwald Venez apprendre à retoucher vos vêtements Ostwald Ostwald, 21 octobre 2023, Ostwald. Venez apprendre à retoucher vos vêtements Samedi 21 octobre, 10h00 Ostwald Donner une seconde vie à vos vêtements , c’est ce que votre atelier #1001tailles vous propose à l’occasion des Journées Nationales de la Réparation, organisées les 20, 21, et 22 octobre 2023.

Ateliers ️ 21 octobre de 8h à 10h et de 10h à 12h 1001 Tailles à Ostwald. Réparations et retouches et Upcycling : Venez apprendre à retoucher vos vêtements pour leur donner une seconde vie lors d’un atelier de 2 heures.

Bénéficiez du savoir-faire d’une artisane dédiée à la couture via ses conseils et son accompagnement !

11 € / heure Ostwald Rue des Vosges 67540 Ostwald Ostwald 67540 CENTRE Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « email », « value »: « 1001tailles@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T10:00:00+02:00 – 2023-10-21T12:00:00+02:00

2023-10-21T10:00:00+02:00 – 2023-10-21T12:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Ostwald Autres Lieu Ostwald Adresse Rue des Vosges 67540 Ostwald Ville Ostwald Departement Bas-Rhin Lieu Ville Ostwald Ostwald latitude longitude 48.542663;7.707589

Ostwald Ostwald Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ostwald/