OSTRAKINDA & LA TRIBU ÉPHÉMÈRE L’Odéon, 15 avril 2022, Tremblay-en-France.

OSTRAKINDA & LA TRIBU ÉPHÉMÈRE

L’Odéon, le vendredi 15 avril à 20:30

Promenons-nous dans les bois, pendant que la musique y est : avec des chants liturgiques insolites, un totem d’histoires, des bouts de laine et des instruments fabriqués (guitares monocordes amplifiées, pierres et branches sonnantes), une mystérieuse tribu éphémère de près de soixante membres se joint au trio à tête chercheuse Ostrakinda, pour une création unique en son genre, mi-fresque musicale panoramique, mi- rituel rêveur. Une nouvelle superproduction de Banlieues Bleues, avec pour territoire imaginaire une clairière dans la forêt, et pour musique une véritable sculpture sonore, qui pourrait s’être inspirée de Neil Young et de John Cage, en encore plus grand. Olivier Lété conception, composition, basse électrique, Aymeric Avice trompette, Toma Gouband percussions, Benoit Poulain fabrication des guitares, Delphine Renault arts visuels, et une cinquantaine de participant.e.s des écoles Jean-Jaurès et Julius et Ethel Rosenberg, de la Maison de quartier Vert-Galant, du foyer d’accueil médicalisé Cap’Devant, de la Maison de la jeunesse Angela-Davis, des Centres sociaux Louise-Michel et Vieux-Pays et du foyer des personnes âgées Henri-Barbusse. CRÉATION en collaboration avec Banlieues Bleues Concert debout // Bar sur place TARIF UNIQUE : 5€

Plein tarif 16€ / Tarif réduit 12€

Une création collaborative maousse orchestrée (ma non troppo) par le bassiste Olivier Lété et son trio Ostrakinda dans les sous-bois de Tremblay-en-France.

L’Odéon Place du Bicentenaire de la Revolution Francaise, 93290 Tremblay-en-France, France Tremblay-en-France Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-15T20:30:00 2022-04-15T23:00:00