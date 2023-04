Spectacle son et lumière L’Or du Rhin, 19 juillet 2023, Osthouse.

Un récit à découvrir l’instant d’une nuit, qui vous fera remonter le temps en 1850 pour revivre le quotidien des villageois et pêcheurs au bord du Rhin ! Une mise en scène innovante, imaginée sur l’eau, portée par plus de 20 Comédiens, 60 Figurants et 40 Techniciens, pour le plus grand émerveillement des spectateurs !.

2023-07-19 à ; fin : 2023-07-23 . EUR.

Osthouse 67150 Bas-Rhin Grand Est



A story to be discovered for one night, which will take you back in time to 1850 to relive the daily life of villagers and fishermen on the Rhine! An innovative staging, imagined on the water, carried by more than 20 actors, 60 extras and 40 technicians, for the greatest amazement of the spectators!

¡Una historia por descubrir durante una noche, que le hará retroceder en el tiempo hasta 1850 para revivir la vida cotidiana de los aldeanos y pescadores del Rin! Una puesta en escena innovadora, imaginada sobre el agua, llevada por más de 20 actores, 60 figurantes y 40 técnicos, ¡para gran asombro del público!

Eine Geschichte für eine Nacht, die Sie in das Jahr 1850 zurückversetzt, um den Alltag der Dorfbewohner und Fischer am Rheinufer zu erleben! Eine innovative Inszenierung, die auf dem Wasser erdacht wurde und von mehr als 20 Schauspielern, 60 Statisten und 40 Technikern getragen wird, um die Zuschauer in Erstaunen zu versetzen!

