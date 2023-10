Salon des vins nature VertigVineux Ostheim, 24 février 2024, Ostheim.

Ostheim,Haut-Rhin

Découvrez la particularité des vins naturels en profitant de l’expression naturelle du terroirs. Élevés en agriculture biologique et vendangés manuellement, les interventions techniques sont minimes sur ces vins..

2024-02-24 fin : 2024-02-24 19:00:00. EUR.

Ostheim 68150 Haut-Rhin Grand Est



Discover the particularity of natural wines by taking advantage of the natural expression of the terroir. Raised in organic agriculture and harvested manually, the technical interventions are minimal on these wines.

Descubra la particularidad de los vinos naturales disfrutando de la expresión natural del terruño. Criados en agricultura ecológica y vendimiados a mano, las intervenciones técnicas son mínimas en estos vinos.

Entdecken Sie die Besonderheit von Naturweinen, indem Sie den natürlichen Ausdruck des Terroirs genießen. Biologisch ausgebaut und von Hand geerntet, sind die technischen Eingriffe bei diesen Weinen minimal.

Mise à jour le 2023-09-21 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr