Étudier la vie de nos ancêtres grâce aux collections ostéologiques : visite d’une collection d’ossements Ostéothèque Pessac, 16 septembre 2023, Pessac.

Étudier la vie de nos ancêtres grâce aux collections ostéologiques : visite d’une collection d’ossements Samedi 16 septembre, 10h00, 14h00 Ostéothèque Gratuit. Entrée libre.

Étudier la vie de nos ancêtres grâce aux collections ostéologiques.

Le laboratoire Pacea dispose d’une vaste ostéothèque humaine, d’origines géographiques et chronoculturelles variées, qui documentent les caractéristiques biologiques des populations du passé. En outre, une importante collection de sépultures paléolithiques et de moulages de pièces fossiles illustrent les étapes de l’évolution humaine. Cette collection, loin d’être inutilisée, est nécessaire au travail des scientifiques, étudiantes et étudiants en archéologie de l’université de Bordeaux.

Partez à la découverte de ce lieu où sont conservés des vestiges squelettiques, issus de fouilles archéologiques souvent locales.

Ostéothèque 156 avenue Jean Jaurès, 33600 Pessac Pessac 33600 Verthamon Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.u-bordeaux.fr/recherche/science-et-societe/collections-scientifiques/collections-d-anthropologie-biologique L’ostéothèque de Pessac est un lieu unique en France. Créée il y a vingt ans, elle est le fruit d’un partenariat entre la municipalité, la DRAC d’Aquitaine et le laboratoire bordelais Pacea (de la Préhistoire à l’actuel, culture, environnement, anthropologie). Parking. Bus 4, arrêt Parc Haut-Brion.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

©Université de Bordeaux