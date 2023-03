Ostensions : Récital de la chorale CANTIQUE RochechouartRochechouart Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Ostensions : Récital de la chorale CANTIQUE, 12 mars 2023, Rochechouart
Eglise Saint-Sauveur

2023-03-12

Haute-Vienne Eglise Saint-Sauveur Rochechouart Haute-Vienne Rochechouart A 16h00. Ouvert à tous. Dans les cadre des Ostensions Limousine 2023, le Comité des Ostensions « La Gerbe » de Rochechouart vous propose un récital de la chorale CANTIQUE sous la direction de Colin Cartwright. Eglise Saint-Sauveur Rochechouart Rochechouart

