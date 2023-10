»Au bot d’un sègle. Robèrt Lafont, un regard provençau sus son eiretatge » Ostau Mediterranèa dei Sciéncias de l’Òme Aix-en-Provence, 14 octobre 2023, Aix-en-Provence.

Samedi 14 octobre à partir de 9h30 jusqu’à ce que à 17h30 à la Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme d’Aix-en-Provence

Déroulé

9h30 : Accueil

10h : Ouverture de la journée par Joèu Bouc, président de l’IEO dei Bocas dau Ròse- Seccion Frederic Mistral

10h15 : Robèrt Lafont, lo mestièr d’escriure. Claire Torreilles, Université Paul-Valéry Montpellier III. Enseignante-chercheuse.

10h45 : Lo ressentit d’una escrivana provençala. Danielle Julien, auteure.

11h : Robert Lafont : pionier de la sociolingüistica e normalizaire dau provençau. Domergue Sumien, sociolinguiste, président du Conselh de la Lenga Occitana.

11h30 : Robèrt Lafont, un escrivan dins lo sègle. Extraits du film de Christian Passuello.

11h45 : Moment d’échanges avec l’assistance.

12h. Apéritif offert par l’IEO

12h30 : Déjeuner

14h : Una òbra sens barriera. Miquèu Arnaud, president de l’IEO Provença-País Aupenc-País Niçard

14h15 : Lo teatre de Robèrt Lafont. Andrieu Neyton comédien, metteur en scène, directeur du Théâtre de la Méditerranée de Toulon.

14h45 : Robèrt Lafont e l’istòria. Felip Martèl, professeur émérite de l’Université de Montpellier.

15h15 : L’òbra dau lingüista. Patric Sauzet, professeur émérite de l’Université de Toulouse.

15h30 : Moment d’échanges avec l’assistance.

15h45 : Pause et rafraîchissements

16h : L’ambicion intellectuala de Robèrt Lafont tant apasturada de desir. Thierry Offre, auteur.

16h30 : Robèrt Lafont e l’accion politica. Gerard Tautil, expert du mouvement politique occitaniste

17h : Moment d’échanges avec l’assistance

17h15 : Conclusions de la journée par Mederic Gasquet-Cyrus.

INFORMATIONS PRATIQUES

Infos et inscriptions : IEO Provença-Aups-Còsta d’Azur (CREO Provença) : ieopaca@orange.fr / 0681338794

Ostau Mediterranèa dei Sciéncias de l'Òme 5, Rue du Château de l'Horloge, 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13097 Jas de Bouffan Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T09:30:00+02:00 – 2023-10-14T17:30:00+02:00

Robèrt LAfont omenatge