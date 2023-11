Festenau dei 3 Lunas : D’ici Dense Ostau dau País Marselhés (Marselha) Marseille, 1 décembre 2023, Marseille.

Festenau dei 3 Lunas : D’ici Dense Vendredi 1 décembre, 20h00 Ostau dau País Marselhés (Marselha)

Divendres, lo 1er de Decembre, a l’Ostau

D’ici Dense

Performança ~ Quadrifonia intimista

Invitation d’un musicien breton et d’une anthropologue niçoise déracinée à contempler des paysages, en dévoiler leur part colonisée et confronter leurs expériences de l’ici ; un instant hors-norme où la pensée dévoile le capitalisme, la poésie prend corps, les musiques se jouent et se dansent, les langues s’échangent et les vins se goûtent.

Gurvant le Gac & Anaïs Vaillant: auteurs, compositeurs, interprètes et comédiens

Ouverture des portes: 20h

Entrée libre

Adhésion 2e

18 rue de l’Olivier 13005

L'Ostau dau País Marselhés es una associacion nascuda en 2000 d'una volontat de promòure la cultura occitana a Marselha, li balhant un espaci d'expression mas tanben d'entresenhas, de reflexion e de trabalh, pel monde que costejava lo barri de la Plana.

Performança dança