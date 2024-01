La Cabra / Nenia Ira Ostau dau País Marselhés Marseille, jeudi 15 février 2024.

La Cabra / Nenia Ira ♫♫♫ Jeudi 15 février, 19h00 Ostau dau País Marselhés

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-15T19:00:00+01:00 – 2024-02-15T22:00:00+01:00

Fin : 2024-02-15T19:00:00+01:00 – 2024-02-15T22:00:00+01:00

Une soirée destinée aux prouesses vocales d’ici et d’ailleurs, deux petites formations bien Marseillaises pour vous émouvoir et faire sonner les langues.

CONCERTS

19h30 : La Cabra

// cabaret minimaliste ou conte musical //

Les flancs rocailleux d’une voix méditerranéenne. En maîtresse de cérémonie, un personnage incarne différentes locutrices de chansons du pourtour méditerranéen. Comme dans une odyssée zappée, elle saute d’un personnage à l’autre, dans toutes leurs charges émotionnelles.

20h30 : Nenia Ira

Avec ses textes en Français, et quelques jaillissements occitans, Nenia Ira fait surgir une mélancolie joyeuse, perçant à jour nos émotions les plus sombres et les transcende dans un rituel musical à mi-chemin entre tradition et modernité.

Formée de Aurélia Nardini et Saskia Waledisch, vous ne ressortirez sans doute pas indemne de ce moment intime et profond.

> et le même week-end, venez apprendre à chanter avec Nenia Ira lors d'un stage de chant modal occitan à l'Ostau, les 17 et 18 février !

_____________________________________________________________

Ostau dau País Marselhés 18 rue de l’Olivier, 13005 Marseille Marseille 13005 Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.facebook.com/events/322791063884791 »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]