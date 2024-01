Diffusion du nouveau clip du DUO LAVOÀ LAPÒ Ostau dau País Marselhés Marseille, vendredi 12 janvier 2024.

Diffusion du nouveau clip du DUO LAVOÀ LAPÒ ♫♫♫ Vendredi 12 janvier, 19h00 Ostau dau País Marselhés Entrée libre / Adhésion annuelle 2€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-12T19:00:00+01:00 – 2024-01-12T21:00:00+01:00

Fin : 2024-01-12T19:00:00+01:00 – 2024-01-12T21:00:00+01:00

Manu Théron et Damien Toumi

Suivi de chants a cappella… puis d’un apéro !

Le duo est composé de deux chanteurs-percussionnistes (tambours sur cadre) que le parcours, la passion et l’énergie ont rendu complices et complémentaires avant-même de se rencontrer.

Partis d’un répertoire indatable, qui balade l’Occitanie dans tous les recoins de leur fantaisie, ils échafaudent l’idée que deux chants et deux percussions peuvent dire, susciter et révéler.

Les pièces du répertoire sont issues du corpus des « chants populaires de la Provence » mais proviennent aussi de collectages, d’écrits et d’interventions des musiciens du duo.

Ils célèbrent la renaissance, l’éveil à la beauté vivifiante du monde, et puisent alternativement dans la trivialité ou dans la spiritualité d’histoires intemporelles pour parler de cet état privilégié de l’âme qu’est la célébration de l’altérité.

DISTRIBUTION

Damien Toumi (Avignon) a chanté dans plusieurs formations vocales ou instrumentales, avec lesquelles il s’est initié à la polyphonie et aux répertoires populaires, à la poésie des paysages du Ventoux ou à la spiritualité simple du quotidien.

Mànu Théron (Marseille) initie depuis plus de 25 ans ses contemporain.e.s à la magie des voix, à la joie des rencontres et à l’ivresse des pratiques musicales collectives.

À eux deux, ils explorent toutes les modulations, toutes les positions et déclivités d’un dispositif simple, en variant et dévariant les formes, les jeux, les adresses et les référents.

Accueil à 19h, Diffusion à 19h45

Entrée libre

Adhésion annuelle à l’Ostau dau País Marselhés 2 euros

_____________________________________________________________

