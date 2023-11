Festenau Dei 3 Lunas #5 Ostau dau País Marselhés Marseille, 1 décembre 2023, Marseille.

Festenau Dei 3 Lunas #5 Vendredi 1 décembre, 20h00 Ostau dau País Marselhés

L’Ostau dau Pais Marselhes présente

26 Nov ~ 1er Déc ~ 2 Déc

Tot a gratis ambe

La Seria

» Projeccien completa ~ L’Occitania en Citroën

L’occitan meurt, le monde s’en fout. Le monde s’en fout peut-être, mais pas Thomas Lebouly, jeune homme fantasque et rocambolesque qui veut créer la première série TV en occitan. Oui, mais pour ce faire, il doit convaincre Matthieu Verlhaguet, réalisateur de films d’enterrement et occitanophone, de le suivre dans cette aventure. Sur fond de bricolages audiovisuels et à bord d’une Citroën BX customisée, entre Toulouse, l’Aveyron, Marseille et Barcelone, va naître une aventure improbable, autour d’un projet improbable, de laquelle ressortira une belle amitié, improbable, elle aussi.

La projection sera suivie d’une discussion en présence de Marius Blénet et Damien Balelo Valero

» https://bit.ly/3QZa3Gp

D’ici Dense

» Performança ~ Quadrifonia intimista

Invitation d’un musicien breton et d’une anthropologue niçoise déracinée à contempler des paysages, en dévoiler leur part colonisée et confronter leurs expériences de l’ici ; à partager avec eux un instant hors-norme où la pensée dévoile le capitalisme, la poésie prend corps, les musiques se jouent et se dansent, les langues s’échangent et les vins se goûtent.

Gurvant le Gac & Anaïs Vaillant: auteurs, compositeurs, interprètes et comédiens.

Sourdure

» Concert ~ Bricolatge empiric

Actif au sein de plusieurs formations aventureuses (Orgue Agnès, Kaumwald, Tanz Mein Herz), Ernest Bergez fait converger les lutheries électroniques et acoustiques dans une logique d’hybridation.

Prospective et empirique, sa démarche se situe à la jonction entre un esprit d’expérimentation, une pratique du violon et du chant attachée aux traditions populaires du Massif Central, une recherche poétique dans le bilinguisme franco occitan et une longue habitude de cuisiner avec divers instruments et outils électroniques.

» https://bit.ly/3QWXY4u

» https://bit.ly/3syp1cT

Sorgues

» Baleti ~ Ressorgencias cantadas

Les Sorgues, ce sont les résurgences, l’eau qui sourd, du plus profond vers la surface en plusieurs lieux. D’une même eau plusieurs sources, plusieurs rivières. Celle que nous avons suivie est faite de chants, nous avons remonté son cours jusqu’en Périgord, et nous sommes posés là. Nous avons prêté nos voix et nos instruments pour donner du corps à ces mélodies issues d’un répertoire peu connu, travail de fourmi des abbés Casse et Chaminade fin XIX siècle.

Distribution :

Avec Noëllie Nioulou, Basile Brémaud & Clément Gauthier

INFOS PRATIQUES

l’Ostau dau Pais Marselhes

18 carriera de l’olivier 13005

Bar et restauration

Pas de CB

L’OPM, qu’es aquò ?

L’Ostau dau País Marselhés est une association née en 2000 d’une volonté de promouvoir la culture occitane à Marseille, lui donnant un espace d’expression mais aussi de renseignements, de réflexion et de travail.

Ostau dau País Marselhés 18 rue de l'Olivier, 13005 Marseille

