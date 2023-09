CLUME Ostau dau País Marselhés Marseille, 13 octobre 2023, Marseille.

CLUME Vendredi 13 octobre, 20h00 Ostau dau País Marselhés Prix libre (conseillé 5€) + adhésion 2€

CLUME

Chants d’amour et de révolte

Voix de rien de tout, de femmes et d’artisanes.

Souffles de chair, de terre, de fer.

Se cherchent, se tournent, s’engagent,

avec vos pieds et puis nos mains.

Clume réécrit et compose des chants en occitan et français, en s’inspirant du mouvement des mots et des danses trads.

Entrée à prix libre, conseillée 5e , Adhésion 2e

Ostau dau País Marselhés 18 rue de l'Olivier, 13005 Marseille Marseille 13005 Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T20:00:00+02:00 – 2023-10-13T22:00:00+02:00

