KRINKRIN Ostau dau País Marselhés Marseille, 23 septembre 2023, Marseille.

KRINKRIN Samedi 23 septembre, 20h00 Ostau dau País Marselhés entrée gratuite, adhésion à 2€

KRINKRIN

Duo à cordes qui groovent et qui grincent.

CRINCRIN, n. m.

XVIIe siècle. Redoublement de crin avec influence onomatopéique. Fam. Mauvais violon aux sons aigrelets. « On dansa toute la nuit au son d’un crincrin. »

Musiques traditionnelles du Sud-Ouest de la France, du Poitou et du Massif Central.

Un univers bourdonnant et cadencé, où se rencontrent les timbres du quinton, du violoncelle et du chant (français et occitan). Dans une co-écoute permanente, et au service de la danse, ielles jonglent et s’amusent, entre improvisations, danses de caractères, déconstructions structurées et arrangements de l’instant. En résulte un bal joyeux, élégant et décalé, enraciné et explosif !

Lucile Marsac : Quinton (krinkrin à 5 cordes), chant, pieds.

Théophile Joubert : Violoncelle (Gros krinkrin), chant.

https://invidious.fdn.fr/watch?v=K2d1M0HpNE8

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Ostau dau País Marselhés 18 rue de l’Olivier, 13005 Marseille Marseille 13005 Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://invidious.fdn.fr/watch?v=K2d1M0HpNE8 »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-23T20:00:00+02:00 – 2023-09-23T23:00:00+02:00

2023-09-23T20:00:00+02:00 – 2023-09-23T23:00:00+02:00