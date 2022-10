ABBAL Ostau dau País Marselhés Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

♫♫♫ Ostau dau País Marselhés 18 rue de l’Olivier, 13005 Marseille Marseille 5e Arrondissement Marseille 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur La Compagnie ARTETEKA présente ABBAL ! collectif de musicien.nes aux origines multiples, porté par Francesco Quartuccio, musicien, chanteur, interprète de musique populaire et glâneur de traditions orales.

ABBAL ! vous invite à un voyage dans la musique traditionnelle de l’Italie du Sud, à la découverte d’un répertoire sans âge où s’entremêlent chants, danses, sérénades, musiques à boire et à danser toute la nuit – depuis Naples jusqu’en Sicile en passant par les Pouilles et la Calabre. Utilisant les instruments de la tradition, rythmes endiablés et voix venues du fond de l’âme amènent le public dans le « cercle magique », symbole d’union, moment initiatique, représentation de l’infini présent, espace de transe, matière et esprit : cercle de vie. Abbal ! en napolitain : danse !

20h apéro acoustique 20h30 concert balèti – sonorisé – prix libre 22h30 Boeuf Tarantelle et fin !

