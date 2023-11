concert Sourdure et baleti Sorgues Ostau dau Pais Marselhes, Marseille (13) concert Sourdure et baleti Sorgues Ostau dau Pais Marselhes, Marseille (13), 2 décembre 2023, . concert Sourdure et baleti Sorgues Samedi 2 décembre, 20h00 Ostau dau Pais Marselhes, Marseille (13) gratuit, adhésion annuelle 2€ Una serada, dos concerts, tres lunas : Sourdure e Sorgues Dissabte, lo 2 de Decembre, a l’Ostau Sourdure Concert ~ Bricolatge empiric Actif au sein de plusieurs formations aventureuses (Orgue Agnès, Kaumwald, Tanz Mein Herz), Ernest Bergez fait converger les lutheries électroniques et acoustiques dans une logique d’hybridation. Prospective et empirique, sa démarche se situe à la jonction entre un esprit d’expérimentation, une pratique du violon et du chant attachée aux traditions populaires du Massif Central, une recherche poétique dans le bilinguisme franco occitan et une longue habitude de cuisiner avec divers instruments et outils électroniques. Pour écouter cliquez ici (bandcamp) Sorgues Baleti ~ Ressorgencias cantadas « Les Sorgues, ce sont les résurgences, l’eau qui sourd, du plus profond vers la surface en plusieurs lieux. D’une même eau plusieurs sources, plusieurs rivières. Celle que nous avons suivie est faite de chants, nous avons remonté son cours jusqu’en Périgord, et nous sommes posés là. Nous avons prêté nos voix et nos instruments pour donner du corps à ces mélodies issues d’un répertoire peu connu, travail de fourmi des abbés Casse et Chaminade fin XIX siècle. Et puis bien sûr nous avons bu à d’autres sources… » Noëllie Nioulou – Violoncelle, Violon, Voix Basile Brémaud – Violon, Voix Clément Gauthier – Chabrette, Tambour à cordes, Voix Pour regarder, cliquez ici ! source : événement concert Sourdure et baleti Sorgues publié sur AgendaTrad Ostau dau Pais Marselhes, Marseille (13) 18, Rue de l’Olivier

