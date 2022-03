Ostara – Veillée celte Centre Paris Anim’ Jean Verdier Paris Catégories d’évènement: île de France

Le vendredi 18 mars 2022

de 19h30 à 21h30

Ostara, c'est la première fête du soleil de l'année célébrée lors de l'équinoxe du printemps. Une occasion de reprendre contact avec les saveurs, les rythmes et le pouls de la Terre. Et de se réunir autour de bons produits tout en partageant ponctuellement, rythmes musicaux et pas de danses. Ostara, c'est la première fête du soleil de l'année. Célébrée lors de l'équinoxe du printemps, elle symbolise le renouveau de la vie et de la lumière, la renaissance de la nature après le sommeil de l'hiver. Ostera ce serait reprendre contact avec les saveurs, les rythmes et le pouls de la Terre. Se réunir dans notre taverne locale à l'occasion de cette étape saisonnière, autour de bons produits tout en partageant ponctuellement, rythmes musicaux et pas de danses. Centre Paris Anim' Jean Verdier 11 rue de Lancry Paris 75010

