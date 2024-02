OSTARA invite RADZE Gare Saint Sauveur Lille, jeudi 22 février 2024.

OSTARA invite RADZE C’est au Bistrot ST SO que le jeudi 22 février prochain raisonnera la voix d’OSTARA ! 22 et 23 février Gare Saint Sauveur Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-22T20:30:00+01:00 – 2024-02-22T23:59:00+01:00

Fin : 2024-02-23T00:00:00+01:00 – 2024-02-23T00:30:00+01:00

Fort d’un voyage musical de bientôt 3 ans au cours duquel nous avons déjà partagé tant d’émotions avec vous sur la scène Lilloise… Vous donner rendez-vous dans ce lieu culturel emblématique de la ville nous semblait incontournable ! Un lieu de vie si particulier qui unit et réunit chacun d’entre nous.

Pour cette première date à ST SO, OSTARA, fidèle à ses habitudes à prévu de vous en mettre plein les oreilles en invitant RADZE, un artiste talentueux en pleine ascension qui aura l’occasion de performer en format LIVE pour la première fois à Lille ! Et pour l’accompagner, vous pourrez bien entendu compter sur les DJ résidents du collectif qui seront tout autant déterminés à vous régaler DKN b2b KUKI ainsi que STEVIE OUAIS OUAIS.

RADZE (live)

Basé en Belgique, RADZE fait partie de ces disciples du son distordu, si caractéristique aux scènes belge et hollandaise. Un héritage fait de 303 grinçantes, de rythmiques incisives et de synthés épiques, qu’il mélange habilement au groove immuable de la tekno. Que ce soit en tant que producteur, performeur live ou DJ, c’est à travers une utilisation minimaliste de ce cocktail bien particulier que son style trouve toute sa singularité. Puisant dans l’acidcore, la tribe ou le hardcore le meilleur que l’on puisse y trouver, son univers combine chacun de ces éléments et leur donne vie dans une chronologie imparable où efficacité rime avec imprévisibilité. Au cours des dernières années, ses fréquences analogiques ont trouvé la voie de certains labels parmi les plus réputés du genre, tels que Hashtek23, Mysteries ou CTK, l’amenant à jouer régulièrement dans les soirées acid les plus respectées de Belgique. Avec une force de création en constante évolution et une volonté radicale de marche en avant, tout porte à croire qu’il n’est plus qu’une question de temps avant que Radze propage son acid-tekno hybride sur tout le continent.

IG https://www.instagram.com/radze_live

SC https://on.soundcloud.com/AohiynF91wgTQjSr9

DKN

DKN est un Producteur et dj basé à Lille, co-fondateur d’Ostara Crew avec lequel il organise des événements dans la métropole Lilloise, il prend également part dans le projet Undertake Records, un label caritatif de musique électronique. Il puise son inspiration dans un amas de genre mêlant l’early hardstyle, la rave ou encore l’acid. Ses productions récentes ont d’ailleurs déjà reçu le soutien d’artistes renommés tels que Jacidorex, Boys Noize, Charlie Sparks, Jean Terechkova, WNDRLST et bien d’autres.

IG https://www.instagram.com/dkn.music

SC https://on.soundcloud.com/eyLc1HipZvt7j9BF7

KUKI

Jeune DJ lilloise, KUKI est passionnée de musique électronique depuis plusieurs années. Ses sets aux sonorités rétro, allient early hardstyle/hardcore et hardtrance. Elle s’est principalement fait remarquer lors des soirées du collectif Ostara dont elle est cofondatrice. Quelques années plus tard elle prend part à la création du label Undertake Records.

IG [https://www.instagram.com/kukij](https://www.instagram.com/kukij)_

SC https://on.soundcloud.com/fFcUcYudtajk2Ste8

STEVIE OUAIS OUAIS

DJ lillois et membre co-fondateur du collectif OSTARA, Stevie Ouais Ouais s’inspire par de genres tels que la trance, l’acid ou encore breakbeat. Mélange harmonieux d’une techno groovy, mélodieuse et rythmée, chacun de ses sets vous promet un ensemble de sonorités faisant monter la température au fil du temps.

IG https://www.instagram.com/hugostv

SC https://soundcloud.com/stevie-ouais-ouais

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/garesaintsauveur;https://www.instagram.com/lagaresaintsauveur/

Ouverte en mars 2009 à l'occasion d'Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l'année événements culturels et espaces de loisirs.