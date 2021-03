Clermont-Ferrand Clermont- Ferrand (environs) Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Ostara – Equinoxe de Printemps. Clermont- Ferrand (environs) Clermont-Ferrand Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand

Puy-de-Dôme

Ostara – Equinoxe de Printemps. Clermont- Ferrand (environs), 28 mars 2021-28 mars 2021, Clermont-Ferrand. Ostara – Equinoxe de Printemps.

Clermont- Ferrand (environs), le dimanche 28 mars à 13:00

… en cours de préparation … Accueil à 13h pour commencer à 13h30, nous prévoyons de finir vers 17h. Possibilité de finir par un goûter partagé autour d’une « Auberge espagnole » pour ceux qui le souhaitent. Au plaisir de partager ce moment avec vous, Lydie & Fabienne

Prix : 20€ (enfants gratuit) Penser à vous inscrire avant le 16 mars, pour pouvoir vous accueillir au mieux (merci de votre compréhension).

Ô Cœur de la Nature des Femmes vous invite à venir célébrer la fête d’Ostara. Clermont- Ferrand (environs) Clermont Ferrand Clermont-Ferrand Puy-de-Dome

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-28T13:00:00 2021-03-28T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Autres Lieu Clermont- Ferrand (environs) Adresse Clermont Ferrand Ville Clermont-Ferrand