OSTARA après-midi artistique Omont, samedi 23 mars 2024.

A l’occasion de l’Equinoxe de Printemps, l’Association Bronca s’associe à Mon jardin pour un après-midi artistique et intime.Rendez-vous samedi 23 mars de 15h à 19h Spectacles Zinzin biplace spectacle poetico-bruitiste de Polo Leblan et Pierfransoi Rien parade satinée spectacle danse hip-hop de Maëva Abdelhafid, Franck Settier et Camille Mahout. L’habit ne fait pas le moine, conférence décalée de Nadège Vermot Visite libre du jardin d’art Mon Jardin à Omont Ex naturae exposition de la Valérie Penel Artiste peintre 18h débat sur l’offre culturelle en milieu rural animé par la Drac Grand Est. Bourse aux plantes, apportez vos plantes et graines à échanger et ateliers collectifs de semis. Thé, café, vins et goûter.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23

fin : 2024-03-23

3 rue de sauville

Omont 08430 Ardennes Grand Est orga.bronca@gmail.com

L’événement OSTARA après-midi artistique Omont a été mis à jour le 2024-03-05 par Ardennes Tourisme