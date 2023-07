Troubadours du XXIe siècle : au cœur d’une maison médiévale, fabrication d’instruments, pratique de musiques et de chants médiévaux Ostal Panessac Graulhet, 16 septembre 2023, Graulhet.

Troubadours du XXIe siècle : au cœur d’une maison médiévale, fabrication d’instruments, pratique de musiques et de chants médiévaux 16 et 17 septembre Ostal Panessac Gratuit. Sur inscription. Priorité aux participants des ateliers de juillet. Les repas de midi seront offerts afin de favoriser les échanges entre les jeunes et les artistes, et ainsi partager l’expérience d’une troupe de saltimbanques du XXIe siècle.

Avis aux jeunes artistes en herbe !

Tu as entre 9 et 17 ans ?

Viens découvrir le quartier médiéval de ta ville à travers le théâtre de poche des troubadours du XXIe siècle.

Après les ateliers du 10 au 13 juillet 2023, ARESO organise de nouveaux ateliers pour les jeunes graulhétois âgés de 9 à 17 ans, afin de poursuivre l’expérience de création artistique. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, nous proposerons au public un tout nouveau spectacle au cœur de la ville historique de Graulhet.

La découverte du quartier historique, de son urbanisme et de son architecture médiévale, accompagnée par une spécialiste du patrimoine, sera une source d’inspiration pour la conception et l’improvisation théâtrales (écriture, jeu, saynète) ainsi que pour l’expression musicale (composition, chant, percussion…).

Les ateliers « Troubadours du XXIe siècle », animés par Alain LAURIER, musicien du théâtre de la Palabre, offriront aux jeunes l’opportunité de pratiquer la musique, le chant, la conception et la fabrication de percussions et d’autres instruments.

Ces ateliers permettront une initiation à différentes étapes de la création artistique, en immersion dans l’ambiance des ruelles et des maisons médiévales. À travers la mise en scène, l’écriture de textes et de musiques, la conception de marionnettes et de décors, ainsi que l’écriture de chants ou de paroles, les jeunes pourront s’approprier de manière théâtrale et sonore le quartier historique.

Les ateliers se dérouleront dans la maison médiévale située au n°3 rue Panessac ainsi qu’au Tiers-Lieu M de Graulhet.

Remarque : Tous les ateliers sont indépendants, donc les participant·e·s peuvent assister à une seule ou à plusieurs séances. Cependant, il est fortement recommandé de s’engager pour l’ensemble des journées afin d’acquérir une aisance dans la pratique et d’approfondir l’expérience immersive individuelle et collective.

À l’issue des ateliers, à 17 h, à l’OSTAL Panessac, le public sera invité à assister à un petit spectacle ancré dans l’histoire de Graulhet. Celui-ci se déroulera dans la maison médiévale avant de se poursuivre dans le quartier jusqu’au Pont-Vieux.

Ostal Panessac 3 rue Panessac, 81300 Graulhet Graulhet 81300 Tarn Occitanie

L'Ostal Panessac est une maison du XIVe siècle à pans de bois typique du quartier médiéval de Panessac. La réhabilitation du quartier Panessac a été entreprise dans le respect des valeurs du patrimoine et de celles de l'écoconstruction. La première phase consiste à réaliser une réhabilitation exemplaire patrimoniale et écologique de l'Ostal Panessac.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©OSTAL Panessac – ARESO / Paco Salamander