Emmanuelle et Frantz Venes sont les invités de PAIS NÒSTRE le vendredi 8 décembre à l'Ostal Occitan Narbonés .

Honoré en 2005 comme producteur du “ Meilleur vin rouge du monde ” au Concours du London Wine « , le Château Massamier la Mignarde, l’un des grands domaines du Minervois, se lance dans la révolution agro-biologique. A l’heure du changement climatique , c’est un tournant historique pour ses propriétaires, les vignerons Emmanuelle et Frantz Vènes.

Invités par PAIS NÒSTRE ils seront à l’Ostal Occitan Narbonés ( 31 , rue J. Jaurés . Narbonne ) le vendredi 8 décembre à 19 h pour expliquer leur démarche et dialoguer avec le public.

La conférence sera illustrée par la dIffusion du documentaire consacré à cette révolution viticole, un film signé Carole Poullié et Jean-Pierre Laval.

La soirée s’achèvera par une dégustation des grands vins de Massamier La Mignarde.

Auberge espagnole à partager pour les participants

