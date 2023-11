Les penseurs du possible – Annie Coll Ostal Occitan Narbonés (sous Office du Tourisme) Narbonne Catégories d’Évènement: Aude

Les penseurs du possible – Annie Coll
Vendredi 1 décembre, 18h00
Ostal Occitan Narbonés (sous Office du Tourisme)
Narbonne

L'avenir est trop souvent perçu aujourd'hui sur le registre de la peur. L'espérance n'est plus de mise.

Sans suivre un modèle de société préétabli, voici quelques philosophes qui ont cru au pouvoir créateur et bénéfique du temps : Bergson, Bloch, Castoriadis et Morin

Conférence organisée par l'Université Populaire du Narbonnais

Ostal Occitan Narbonés (sous Office du Tourisme)
31, rue Jean Jaurès, Narbonne

