Narbonne Hé ho c’est le vide bateaux Ostal Occitan Narbonés (sous Office du Tourisme) Narbonne, 25 novembre 2023, Narbonne. Hé ho c’est le vide bateaux Samedi 25 novembre, 10h00 Ostal Occitan Narbonés (sous Office du Tourisme) Le Collectif « Ma vie en bateau » vous invite samedi 25 novembre 2023 au 1er Vide bateaux de #Narbonne. C’est où ? Devant l’Ostal Occitan Narbonés, sur la terrasse de l’Entre 2 Villes… Vente de matériels de navigation d’occasion et autres objets de la vie courante. Animations / Ateliers / Expo /Jeux / Buvette…

Emplacements gratuits pour les exposants. Rens. et inscriptions : maviedebateau@gmail.com Ostal Occitan Narbonés (sous Office du Tourisme) 31, rue Jean Jaurès, Narbonne Narbonne 11100 Aude Occitanie [{« type »: « email », « value »: « maviedebateau@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:maviedebateau@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Aude, Narbonne

