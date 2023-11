Balèti per la Setmana dels Nadalets Ostal Occitan Narbonés, Narbonne (11) Balèti per la Setmana dels Nadalets Ostal Occitan Narbonés, Narbonne (11), 12 décembre 2023, . Balèti per la Setmana dels Nadalets Mardi 12 décembre, 18h00 Ostal Occitan Narbonés, Narbonne (11) Libre au chapeau L’association « Los Romegaires » et « L’Ostal Occitan » vous propose Un balèti avec le groupe « Cordes à guinche » le mardi 12 décembre 2023 de 18h00 à 20h00 Lucette pour vous accompagnera dans les diverses danses . Sous chapiteau (chauffé) sur le parvis de « L’Ostal Occitan » Rue Jean Jaurés Narbonne Entrée libre au chapeau . Buvette ,petite restauration source : événement Balèti per la Setmana dels Nadalets publié sur AgendaTrad Ostal Occitan Narbonés, Narbonne (11) 31, Rue Jean Jaurès

Ostal Occitan Narbonés, 11100 Narbonne, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/46647 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-12T18:00:00+01:00 – 2023-12-12T20:00:00+01:00

2023-12-12T18:00:00+01:00 – 2023-12-12T20:00:00+01:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu Ostal Occitan Narbonés, Narbonne (11) Adresse 31, Rue Jean Jaurès Ostal Occitan Narbonés, 11100 Narbonne, France Age max 110 Lieu Ville Ostal Occitan Narbonés, Narbonne (11) latitude longitude 43.184123;3.00221

Ostal Occitan Narbonés, Narbonne (11) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//