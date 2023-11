Luc en balèti Ostal Occitan Narbonés, Narbonne (11), 8 novembre 2023, .

Luc en balèti Mercredi 8 novembre, 18h00 Ostal Occitan Narbonés, Narbonne (11) 0

Tous les mercredi, venez danser devant l’Ostal Occitan Narbonés (ou à l’intérieur s’il pleut)

Vous ne savez pas danser ? Luc vous entraîne…

Un moment agréable à partager, entre petits et grands, en après travail et avant soirée, pour venir aussi papoter et échanger au Kfé associatif.

source : événement Luc en balèti publié sur AgendaTrad

Ostal Occitan Narbonés, Narbonne (11) 31, Rue Jean Jaurès

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-08T18:00:00+01:00 – 2023-11-08T22:00:00+01:00

baltrad balfolk