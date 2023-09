Balèti du mercredi Ostal Occitan Narbonés, Narbonne (11), 25 octobre 2023, .

Balèti du mercredi Mercredi 25 octobre, 18h00 Ostal Occitan Narbonés, Narbonne (11) Gratuit

Tous les mercredi à 18h, en after work et avant soirée, venez (apprendre à) danser en balèti, avec Luc et (souvent) Lucette.Sur le parvis de l’Entre 2 Villes, devant l’Ostal Occitan NarbonésAvec son bar associatif, qui vous propose ses boissons locales et tastes du mois.

source : événement Balèti du mercredi publié sur AgendaTrad

Ostal Occitan Narbonés, Narbonne (11) 31, Rue Jean Jaurès

Ostal Occitan Narbonés, 11100 Narbonne, France [{« link »: « https://www.agendatrad.org/e/44986 »}, {« link »: « https://www.agendatrad.org/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-25T18:00:00+02:00 – 2023-10-25T22:00:00+02:00

2023-10-25T18:00:00+02:00 – 2023-10-25T22:00:00+02:00

baltrad balfolk