C’est mercredi ? C’est balèti ! 22 novembre – 13 décembre, les mercredis Ostal Occitan Narbonés (Narbona)

Tous les mercredi, venez danser devant l’Ostal Occitan Narbonés (ou à l’intérieur s’il pleut)

Vous ne savez pas danser ? Luc vous entraîne…

Un moment agréable à partager, entre petits et grands, en après travail et avant soirée, pour venir aussi papoter et échanger au Kfé associatif.

Ostal Occitan Narbonés (Narbona) 31 rue Jean Jaurès, 111000 Narbonne Narbonne 11100 Aude Occitanie 06 45 77 16 15 http://www.facebook.com/ostal.occitan convergencia.narbonesa@gmail.com L'Ostal Occitan Narbonés nasquèt de la volontat de mantun actor local, defensors e amics de las culturas regionalas. Lo tèrç-luòc prepausa d'animacions culturalas e artisticas : conferéncias, exposicions, debats, concèrts, rencontres, repaisses partejats…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T18:00:00+01:00 – 2023-11-22T20:00:00+01:00

2023-12-13T18:00:00+01:00 – 2023-12-13T20:00:00+01:00

