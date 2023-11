Carte Blanche à Alem Surre Garcia Ostal D’Occitania, Toulouse (31) Carte Blanche à Alem Surre Garcia Ostal D’Occitania, Toulouse (31), 15 décembre 2023, . Carte Blanche à Alem Surre Garcia Vendredi 15 décembre, 18h30 Ostal D’Occitania, Toulouse (31) prix libre Carte Blanche à Alem Surre Garcia Lo 15 de decembre de 2023 a partir de 18h30: 17en anniversari de l’Ostal d’Occitania dedicat a Alem Surre Garcia. Alem aurà carta blanca per presentar son òbra amb sos convidats artistas (Anne Cameron, Naïma Chemoul, Francis Fourcou, Éric Fraj, Jean-Michel Hernandez, Sandra Hurtado-Ros, Serge Pey, Gérard Zuchetto…). La serada s’acabarà per lo concèrt « Mot d’Alem » de Guillaume Lopez, Louis Navarro e Serge Lopez (a 21h). Lo nombre de plaças es limitat. inscripcion contact@convergenciaoccitana.eu source : événement Carte Blanche à Alem Surre Garcia publié sur AgendaTrad Ostal D’Occitania, Toulouse (31) 11, Rue Malcousinat

