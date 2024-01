Dictada Occitana – Tolosa Ostal d’Occitània Toulouse, samedi 27 janvier 2024.

Dictada Occitana – Tolosa seguida de la Còca dels Reis Samedi 27 janvier, 09h30 Ostal d’Occitània a gratis

Début : 2024-01-27T09:30:00+01:00 – 2024-01-27T12:00:00+01:00

Fin : 2024-01-27T09:30:00+01:00 – 2024-01-27T12:00:00+01:00

Coma dins mai de 40 vilas d’Occitania o d’endacòm mai, venètz participar a la Dictada Occitana lo dissabte 27 de genièr a Tolosa. Es l’escasença per totas e totes de retrobar lo plaser d’escriure en occitan tot en partejar un momenton convivial : serà seguida per la Còca dels Reis a 11h !

Rendètz-vos a 9h30 (o a 11h pels gormands!) dins la sala Perbòsc de l’Ostal d’Occitania, 11 carrèra Malcosinat a Tolosa.

Inscripcion a la dictada abans lo 25 de genièr (avisatz-vos, nombre limitat !) a l’adreça : cors@ieo31.com

Coordinacion de las dictadas :

Centre Occitan del País Castrés / azalais@wanadoo.fr

Ostal d'Occitània 11 rue Malcousinat Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie

