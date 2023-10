Clamenç à la Maison de l’Occitanie – Festival Occitania Ostal d’Occitània Toulouse, 26 octobre 2023, Toulouse.

Clamenç à la Maison de l’Occitanie – Festival Occitania Jeudi 26 octobre, 18h00 Ostal d’Occitània Entrée libre

À l’occasion du Festival Occitania, et dans le cadre des Dijòus de l’Ostal, l’humoriste Clamenç vient jouer son spectacle le jeudi 26 octobre à 18h.

« Clamenç est un humoriste de langue occitane. Après avoir présenté en 2009-2010 AGACHS, il propose pour 2010-2011 « FINTADAS » et propose en 2011-2012 ses « RELUCADES » et en 2012-2013 « VIST! » Il prépare pour 2014 le « Best off » des quatre derniers spectacles « COPS D’UELH… ».

L’aventure continue… »

Ostal d’Occitània 11 rue Malcousinat Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-26T18:00:00+02:00 – 2023-10-26T20:00:00+02:00

