Rencontre avec Daidièr Mir à la Maison de l’Occitanie Ostal d’Occitània Toulouse, 16 octobre 2023, Toulouse.

Dans le cadre du Festival Occitania, l’IEO 31 et La Tuta d’Òc vous invite à découvrir l’œuvre de Daidièr Mir, Leis Inaudibles.

Daidièr Mir est un artiste plasticien d’expression occitane. Auteur, graveur, peintre et photographe.

« Le 7 juin 1974, l’armée française vide le village de Brovès (Var) de ses habitants. Leis Inaudibles est un ouvrage kaléidoscopique qui multiplie les points de vue et les modes d’expression pour raconter l’histoire de Brovès. L’auteur sort de son expérience propre et va à la rencontre des habitants expropriés et des artistes qui ont essayé de s’opposer au projet. D. Mir parle en son nom propre sous la forme d’essai, de nouvelles ou de critique de films, mais aussi ouvre en grand ses pages aux témoignages des acteurs de ce drame. Ici, l’intime exprime l’universel, le passé se conjugue au présent et au futur. »

Ostal d’Occitània 11 rue Malcousinat Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-16T18:00:00+02:00 – 2023-10-16T21:00:00+02:00

Daidièr Mir / IEO 31