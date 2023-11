Pinton proj’ Ostal del Telh (Orlhac) Aurillac, 30 novembre 2023, Aurillac.

Pinton proj’ Jeudi 30 novembre, 18h00 Ostal del Telh (Orlhac)

Amic Bedel prend la télécommande de l’Ostal del Telh, per nos faire cabussar dins son univers :

Des clips musicaux pour des groupes comme La Mal Coiffée, Cocanha et Aqueles (polyphonies), Rodin (rap-trap) ou Choc Gazl (rock expé).

Des vidéos délirantes réalisées avec le collectif Dètz (banane du Ségala…)

Des courts métrages innovants (La vida es pas un jòc Marc, La poma d’aur…)

Quò’s tot aquò que veirem dins una mena de DJ set audiovisual, en preséncia del realisator Amic Bedel de segur!

Et pour l’apéro, chacun peut ramener un pichon quicòm !

Salle Galery de l’Ostal del Telh

Ostal del Telh (Orlhac) 1 Rue Jean Moulin, 15000 Aurillac Aurillac 15000 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 07 68 72 76 20 http://www.ostaldeltelh.org https://www.facebook.com/OstaldelTelh [{« type »: « phone », « value »: « 07 68 72 76 20 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@ostaldeltelh.org »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.ostaldeltelh.org »}] L’Ostal del Telh quò’s una librariá multimédià, una sala de reunion equipada, un luòc de repeticions artisticas, d’espectacles per de fòrmas pichonas, una mediatèca fisica e numerica, un centre de formacion professionala. Mas tanben de burèus associatius, de cors de lenga e atelhièrs de cosina, un centre d’animacions, de las mòstras, un cadre de trabalh per las personas e los organismes atemats de la cultura occitana, la possibilitat d’un trabalh colaboratiu e de recèbre de conselhs, dels rescontres.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-30T18:00:00+01:00 – 2023-11-30T22:00:00+01:00

cinema projeccion