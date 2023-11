Pinton Projeccion Ostal del Telh (Orlhac) Aurillac, 30 novembre 2023, Aurillac.

Pinton Projeccion Jeudi 30 novembre, 18h00 Ostal del Telh (Orlhac) Entrada liura

Amic Bedel, lo convidat especial del moment a l’Ostal del Telh, tòrna aqueste còp, amb son capel de videasta !

Dins l’idèia d’un DJ de l’imatge, prepausarà un « videoset » de sas realisacions cortas :

– Clips de musica

– Corts metratgess

– Videos Dètz

E pel costat Pinton, cadun pòt menar un pichon quicòm per biure e manjar !

Ostal del Telh

Ostal del Telh (Orlhac) 1 Rue Jean Moulin, 15000 Aurillac Aurillac 15000 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 07 68 72 76 20 http://www.ostaldeltelh.org https://www.facebook.com/OstaldelTelh [{« type »: « link », « value »: « http://www.ostaldeltelh.org »}, {« type »: « email », « value »: « contact@ostaldeltelh.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 68 72 76 20 »}] L’Ostal del Telh quò’s una librariá multimédià, una sala de reunion equipada, un luòc de repeticions artisticas, d’espectacles per de fòrmas pichonas, una mediatèca fisica e numerica, un centre de formacion professionala. Mas tanben de burèus associatius, de cors de lenga e atelhièrs de cosina, un centre d’animacions, de las mòstras, un cadre de trabalh per las personas e los organismes atemats de la cultura occitana, la possibilitat d’un trabalh colaboratiu e de recèbre de conselhs, dels rescontres.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-30T18:00:00+01:00 – 2023-11-30T20:00:00+01:00

cinema projeccion